Karaman'da perakendecilerin Arabaşı gecesi

KARAMAN (AA) – Karaman'da Bakkallar Bayiler ve Kantinciler Odası Arabaşı gecesi düzenledi.

Bir düğün salonunda düzenlenen gecede konuşan oda başkanı Bayram Uysal bu yIl 11'sini düzenledikleri gecede amaçlarının arabaşı içmek değil birlik ve beraberliklerini göstermek olduğunu söyledi.

Bakkal esnafının günde 17 saat çalıştığını hiç bir meslekte böyle bir mesai uygulamasının olmadığını ifade eden Uysal, şunları kaydetti:

"Maalesef son günlerde esnaflarımız zor durumda. Zincir marketler çıktı, bakkal amca unutuldu. Artık sokaklarımızda bakkal esnafı kadar market var. Onlarda kendi aralarında bir yarış içerisine girdiler. Burada bize düşen devler savaşırken kendimizi yenilememiz. Zamana uymak zorundayız. Artık eski bakkal amca değil, yeni nesil bakkal amca olacağız. Bizler devamlı olarak rapor hazırlayıp ilgili yerlere sunuyoruz. İnşallah torba yasada bakkallar ve perakendeciler yasası çıkarsa rahatlayacağız. Biz kendi kendimizi anlarız. Afiyet olsun."

Geceye Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Esnaf Odaları Başkanları ile oda üyeleri katıldı.