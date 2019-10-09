Karaman'da pilav şenliği
KARAMAN (AA) – Karaman Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi'nde pilav şenliği düzenlendi.
Okul bahçesinde düzenlenen şenlikte konuşan Okul Müdürü Barbaros Orman, engellileri kaynaştırma pilav gününde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti.
Şenliğe, Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Ermenek İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Açıkgöz, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Yunus Özdemir, Esnaf Odaları Başkanı Bayram Uysal, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
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