Karaman'da polis kentteki motosiklet sürücülerine kask dağıttı

KARAMAN (AA) – Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var" projesi kapsamında kentteki motosiklet sürücülerine kask dağıttı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanmaların önüne geçmek amacıyla "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var" projesi kapsamında Cumhuriyet Parkında motosiklet sürücülerine kask dağıtımı gerçekleştirdi.

Karaman'da motosiklet kullanıpta kaskı olmayan sürücülere kask dağıttıklarını belirten Karaman İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, "Gördüğümüz kadarıyla Karaman'da son birkaç seneye göre kask kullanan vatandaş sayısı çok arttı. Trafik kurallarına uyan vatandaş sayısı da aynı şekilde artış gösterdi. Ama bu oranı biraz daha artırmak istiyoruz. Her vatandaşın, motoru kullanan ve arkada oturan vatandaşın kask kullanmasını istiyoruz. Biz burada buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Proje kapsamında 150 adet kask Karaman Valisi Fahri Meral ve İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar tarafından kentteki motosiklet sürücülerine dağıtılırken, kente görev yapan motosikletli basın mensuplarına da Vali Fahri Meral tarafından kask hediye edildi." dedi.

Programa Karaman Valisi Fahri Meral, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.