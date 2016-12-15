Karaman'da restorasyon çalışmaları

KARAMAN (AA) – Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, tarihi Tartan Konağı 2 ve Hürrem Dayı Evi 2’nin restore edildiğini bildirdi.

Çalışkan, restorasyon çalışmaları tamamlanan Tartan Konağı 2 ve Hürrem Dayı Evi 2’de incelemelerde bulundu.

İncelemlerinin ardından açıklamarda bulunan Çalışkan, kentin tanıtımı ve turizmi geliştirmek adına başlatılan tarihi evlerin yenileme işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Çalışkan, Karaman’ın kent yaşam kültürü bakımından Türkiye’deki örnek şehirler arasında olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Topucak Mahallesi’nde, şehrin yaşam kültürünü anlatan ve yüz yılı aşkın bir süredir ayakta kalmayı başaran evler bulunmakta. Biz bu evleri yaşatmak, kültürümüzü gelecek nesillerimize de anlatabilmek amacıyla tarihi evlerimizi yeniliyoruz. Geçtiğimiz yıl Yunus Emre Evi’ni restore ederek vatandaşlarımızın ziyaretine açtık. Bu yıl ise Topucak Mahallesi’nde, Tartan Konağı ve Hürrem Dayı Evi’nin hemen yanında bulunan Tartan Konağı 2 ve Hürrem Dayı Evi 2 projelerimizle iki tarihi mirasımızı daha şehrimize kazandırdık.”