Karaman’da sanal gerçeklik Arapça dil sınıfı açıldı
KARAMAN (AA) – Türkiye’nin ilk sanal gerçeklik Arapça Dil Sınıfı Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesinde açıldı. Açılan sınıfta öğrenciler sanal gerçeklik ortamında dil eğitimi alacak.
Okulda düzenlenen programda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı İhsan Erkul, Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesinin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 2023 Eğitim Vizyonu'nda ifade ettiği yabancı dil öğretiminde yeni yöntemi proje haline getirip hayata geçirdiğini söyledi.
Yabancı dil eğitiminde yapılan yöntem değişikliğiyle öğrencilerin önemli başarılar elde ettiğinin altını çizen Erkul, “Artık gramer merkezli bir dil eğitimi başarıya ulaştırmıyor. Bizler yıllarca çorba içmedik. Çorbanın içindeki tuzu yedik. Yeni yöntemlerimizle öğrencilerimiz daha kalıcı bir dil eğitimden geçecek. Kültürümüzü merkeze alıp diğer kültürleri de öğrenecek. Yani ideali olan öğrenciler yetişerek gönül coğrafyamıza hizmet edecek.” dedi.
Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Daire Başkanı İhsan Erkul ve Vali Fahri Meral’in eşi Zehra Meral açılış kurdelesini kesti.
Erkul sanal gözlüğü takarak lisede sanal gezintiye çıktı.
Okulun işaretlenen her birimi Arapça olarak seslendirilerek sözcüklerin iki dilde de karşılıkları yazılı olarak kullanıcılara anlatıldı.
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