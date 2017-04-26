Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonu

KARAMAN (AA) – Karaman’da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Aziz B’nin (26) kaçak silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, zanlının evinde ve arabasında yapılan aramada, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 15 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.