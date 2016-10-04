Karaman'da spor salonu çalışmaları

KARAMAN (AA) – Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, 3 bin kişi kapasiteli spor salonu projesinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Çalışkan, yaptığı açıklamada, Karaman’da spor yatırımlarının kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Spor salonunun 2017 yılı içinde Karaman’ın hizmetine sunulacağını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

“3 bin kişi kapasiteye sahip spor salonu projesi Karaman’a spor anlamında büyük değer kazandıracak. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile işbirliğinde hayata geçirdiğimiz projede çalışmalar aralıksız bir şekilde hızla devam ediyor. Arsası belediyemiz tarafından tahsis edilen spor salonu tamamlandığında şehrimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalarak sportif faaliyetlerden bulunabilecekleri güzel bir spor tesisine kavuşmuş olacak.”