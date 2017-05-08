KARAMAN (AA) – Karaman’da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Merkeze bağlı Kılbasan Köyü Yolu Deliçay sulama kanalındaki köprünün altında bir kişiyi hareketsiz şekilde gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede şahsın öldüğü belirlendi.

Ekipler cesedin dün jandarmaya kayıp ihbarı yapılan İbrahim Şefik’e (59) ait olduğunu tespit etti.

Olay yerine gelen Şefik’in yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Şefik’in cesedi Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.