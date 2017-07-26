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Karaman'da tarihi eser operasyonu

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 10:20

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KARAMAN (AA) – Karaman’da jandarmanın yaptığı operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 291 sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Dereköy yolunda uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphelendikleri bir şahsı durdurmak istedi.

Ekipleri gören şahıs araziye doğru kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından F.T, yakalandı.

Şahsın üzerinde yapılan aramada poşet içerisinde 291 Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirdi.

F.T, gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, sikkelere el konuldu.

Yapılan incelemenin ardından eserler, Karaman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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