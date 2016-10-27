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Karaman'da tarihi eser operasyonu

27 Ekim 2016 Perşembe, 18:10
Karaman'da tarihi eser operasyonu

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KARAMAN (AA) – Karaman’da jandarmanın yaptığı operasyonda, kaçak kazı yapan 4 kişi yakalanırken bir lahit ve testi ele geçirildi.

Kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Madenşehri köyünde operasyon düzenledi.

Operasyonda, kaçak kazı yapan S.B, Y.D, M.O. ve A.C. suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yanında milattan önce 2000’li yıllara ait olduğu tahmin edilen bir testi ve milattan sonra 3. veya 4. yüzyıllara ait olduğu belirtilen bir lahit ele geçirildi.

Ele geçirilen eserlerin incelemenin ardından Karaman Müze Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

Karaman tarihi eser operasyonu

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