Karaman'da tarihi eser operasyonu

KARAMAN (AA) – Karaman’da bir otomobilin bagajında yapılan aramada 72 adet tarihi olduğu değerlendirilen eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Merkeze Bağlı Sudurağı beldesinde 55 plakalı bir otomobili durdurdu. Otomobilin bagajında yapılan aramada 65 sikke, 1 yüzük, 2 obje, 1 kolye, 1 cam vazo ve 2 cam kase bulundu.

Otomobil sürücüsü İ.K, gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.