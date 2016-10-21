Karaman'da tarım, hayvancılık ve gıda fuarı düzenlenecek

KARAMAN (AA) – Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, Karaman 1. Tarım-Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nın 27- 30 Ekim tarihleri arasında düzenleneceğini bildirdi.

Muğlu, oda toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, fuarın Karaman’da bir ilk olacağını söyledi.

Fuarın 4 gün süreceğini ifade eden Muğlu, “Fuarla Karaman’ın tanıtımında çok iyi mesafeler kat edeceğine inanıyorum. İnşallah başarılı bir şekilde de fuarımızı açarız ve kapatırız diye düşünüyorum. Dışarıda hala Karaman, Konya’nın bir ilçesi gibi biliniyor. Karaman’ın Konya’nın ilçesi olmadığını bu tür organizasyonlarla değerlendirmek istiyoruz. Fuarı bu ayın 27’sinde açıyoruz, 30 Ekim’de de kapatacağız. Fuarda bugün itibariyle yer kalmadı. Fuarımız ciddi şekilde dolmuş vaziyette.” dedi.

Fuar organizasyon şirketinin genel müdürü Şafak Arıkan da “Fuar Ekim ayının 27’sinde saat 10.00’da Kılbasan yolu üzerinde bulunan Larende Pazar Alanında açılacak. Fuar 10 ila 17 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Pazar günü akşam saat 17’de de fuarımızın kapanışını yapacağız. Kapalı alan 2 bin 100 metre kare kapalı alan tamamen doldu.” diye konuştu.