Karamanda TOKİ konutları için kura çekildi
Belediye Yunus Emre Konferans Salonu’nda gerçekleşen kura çekilişine daire alabilmek için müracaatta yer alan vatandaşlar katıldı.
Belediye Yunus Emre Konferans Salonu’nda gerçekleşen kura çekilişine daire alabilmek için müracaatta yer alan vatandaşlar katıldı. 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 dairelerden oluşan Piri Reis Konutlarının birincil etabında bulanan 166 daire için noter huzurunda çekiliş yapıldı. 1 saati aşkın süren çekilişte şehit aileleri kuraya dahil edilmezken, oturacakları dairelerin kurası çekildi. Kurada engelli vatandaşlara da ayrılan dairelerin çekilişi yapıldı. 166 daire için başvuruda bulunan 2 bin 36 kişiden konut almaya adalet kazananlar büyük sevinç yaşadı.
Mehmet Dağlı