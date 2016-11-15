Karamanda TOKİ konutları için kura çekildi

Belediye Yunus Emre Konferans Salonu’nda gerçekleşen kura çekilişine daire alabilmek için müracaatta yer alan vatandaşlar katıldı. 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 dairelerden oluşan Piri Reis Konutlarının birincil etabında bulanan 166 daire için noter huzurunda çekiliş yapıldı. 1 saati aşkın süren çekilişte şehit aileleri kuraya dahil edilmezken, oturacakları dairelerin kurası çekildi. Kurada engelli vatandaşlara da ayrılan dairelerin çekilişi yapıldı. 166 daire için başvuruda bulunan 2 bin 36 kişiden konut almaya adalet kazananlar büyük sevinç yaşadı.

Mehmet Dağlı