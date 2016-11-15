Ana Sayfa   >   Genel   >   Karamanda TOKİ konutları için kura çekildi

Karamanda TOKİ konutları için kura çekildi

Belediye Yunus Emre Konferans Salonu’nda gerçekleşen kura çekilişine daire alabilmek için müracaatta yer alan vatandaşlar katıldı.

15 Kasım 2016 Salı, 18:29
karamanda-toki-konutlari-icin-kura-cekildi

Benzer Konular

super-ayi-fotograflamak-icin-spil-dagina-ciktilar
Süper Ayı fotoğraflamak için Spil Dağına çıktılar
genc-muhendisin-kurtulmasi-icin-35-bin-lira-gerekiyor
Genç mühendisin kurtulması için 35 bin lira gerekiyor
"Doğuda konut teslimleri yılbaşından sonra başlayacak"
“Doğuda konut teslimleri yılbaşından sonra başlayacak”

Belediye Yunus Emre Konferans Salonu’nda gerçekleşen kura çekilişine daire alabilmek için müracaatta yer alan vatandaşlar katıldı. 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 dairelerden oluşan Piri Reis Konutlarının birincil etabında bulanan 166 daire için noter huzurunda çekiliş yapıldı. 1 saati aşkın süren çekilişte şehit aileleri kuraya dahil edilmezken, oturacakları dairelerin kurası çekildi. Kurada engelli vatandaşlara da ayrılan dairelerin çekilişi yapıldı. 166 daire için başvuruda bulunan 2 bin 36 kişiden konut almaya adalet kazananlar büyük sevinç yaşadı. 

Mehmet Dağlı

İçin karamanda konutları kura toki

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet