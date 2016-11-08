Karaman'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

– Servis otobüsüyle çarpışan otomobildeki iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı

KARAMAN (AA) – Karaman’da servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir fabrikanın işçilerini taşıyan Ahmet Bahar (52) yönetimindeki 70 AN 317 plakalı servis otobüsü, İmaret Mahallesi Kızlar Türbesi Kavşağı’nda kimin kullandığı henüz belirlenemeyen 70 AP 097 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce bir çöp konteynerine, daha sonra kaldırımdaki telefon direğine çarparak durabildi.

Kazada, Nazım Çiçek (38) ve Sinan Özşahines (42), otomobilde sıkışarak yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Çiçek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özşahines’in ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Otobüs sürücüsü Bahar, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Bu otobüste bulunan üç işçi ise başka bir araçla evlerine gönderildi.