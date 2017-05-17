Karaman'da trafik kazası: 1 ölü

KARAMAN (AA) – Karaman’da tırın traktöre arkadan çarpması sonucu, traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Aydın (37) yönetimindeki 01 C 0387 plakalı tır, Karaman-Ereğli karayolu 31. kilometrede Mehmet Can (37) idaresindeki 70 ED 047 plakalı traktöre arkadan çarptı. Tır traktörü yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra durabilirken, traktör sürücüsüne ilk müdahaleyi başka bir vaka için Ayrancı ilçesine giden 112 ekipleri yaptı.

Ekipler Can’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Tır sürücüsü gözaltına alınırken, Can’ın cesedi Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.