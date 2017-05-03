Karaman'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:15
KARAMAN (AA) – Karaman’ın Ermenek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Gökhan idaresindeki 70 F 0633 plakalı otomobil, Ermenek-Güneyyurt karayolu 5. kilometrede, Ali Uyanık’ın kullandığı 31 AKY 89 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Arif Uyanık ve Durmuş Ali Dilekçi (22) yaralandı.
Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Dilekçi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.