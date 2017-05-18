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18 Mayıs 2017 Perşembe

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Karaman'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:10

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KARAMAN (AA) – Karaman’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Germen (32) yönetimindeki 01 R 9378 plakalı hafif ticari araç, Karaman-Konya Karayolu’nun 33’üncü kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, sürücü Germen olay yerinde hayatını kaybederken, sürücünün eşi Mukaddes (25) ve kızı Pelinay Germen (4) ile kayınpederi Süleyman (52) ve kayınvalidesi Makbule Karaburun (43) yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Mehmet Germen’in cenazesi ise Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karaman trafik kazası

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