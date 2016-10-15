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Karaman’da trafik kazası: 2 yaralı

15 Ekim 2016 Cumartesi, 12:14
Karaman’da trafik kazası: 2 yaralı

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KARAMAN (AA) – Karaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Mustafa Uğurlu (23) yönetimindeki 70 EU 229 plakalı otomobil, Karaman-Konya köprülü kavşağında, Abdülkadir Çini (16) idaresindeki 70 ES 344 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Çini ile motosiklette yolcu olarak bulunan Eyüp Cihan Bilgiseven yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Çini, Konya’ya sevk edildi.

Karaman Trafik kazası: 2 yaralı

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