Karaman'da trafik kazası: 3 yaralı
24 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:55
KARAMAN (AA) – Karaman’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Necip Bilgin yönetimindeki 06 KB 3364 plakalı otomobil, Karaman-Mersin karayolunun 30. kilometresi Sertavul geçidinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı.
Kazada sürücüyle otomobilde bulunan Melike ve Hacer Bilgin yaralandı.
Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.