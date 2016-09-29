Karaman'da traktör römorkunun altında kalan çocuk öldü
29 Eylül 2016 Perşembe, 17:43
KARAMAN (AA) – Karaman’da traktör römorkunun altında kalan çocuk, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Halil İbrahim Kılıç (9), Larende Mahallesi’nde seyir halindeki Uğur Y. (41) yönetimindeki 70 DD 401 plakalı traktörün elma yüklü römorklarına çıkmaya çalıştı.
Dengesini kaybederek düşen Kılıç, traktörün arka kısmına takılı olan iki römorkun altında kaldı.
Ağır yaralanan Kılıç, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Uğur Y. gözaltına alındı.