Karaman'da “Uluslararası IV. KOP Bölgesel Kalkınma” sempozyumu

KARAMAN (AA) – Karaman’da, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) işbirliğiyle “Uluslararası IV. KOP Bölgesel Kalkınma” sempozyumu düzenlendi.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 15 Temmuz Konferans Salonu’nda düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, UNİKOP’un kamu ve özel sektör temsilcilerini buluşturarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunmalarını sağlayan bir kuruluş özelliği taşıdığını söyledi.

Üniversitelerin eğitim-öğretimin yanı sıra araştırma-geliştirme ve kalkınma merkezi olmaları gerektiğini vurgulayan Bostancı, “UNİKOP, ülkemizin gelişimi ve kalkınması için çabalayan aktörler için önemli bir birliktelik. Aramıza yeni katılan üniversitelerimizle birlikte güzel ve faydalı uygulamalarımızı arttırarak bu uygulamaları Birliğe bundan sonra katılacak olan kurumlara da aktarmayı hedefliyoruz.” dedi.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabri Gökmen ise, üniversitelerin eğitim-öğretim faaliyetleri ile bilimsel araştırma görevlerinin yanı sıra bulundukları bölgenin gelişmesine öncülük etmeleri gerektiğini belirtti.

Üniversitelerin ülkedeki ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda insana dair bütün konularda kalkınmaya destek vermek ve sorunlara çözüm üretmek gibi önemli görevleri olduğunu vurgulayan Gökmen, şöyle konuştu:”Üniversitelerimiz bugün bu görevlerini başarmış ve toplumun refah düzeyine katkı veren kurumlar haline gelmiştir. Bu bağlamda bizler de ülkemize ve insanlarımıza faydalı olmaya talip olan kurumlar ve kişiler olarak yola çıktık. UNİKOP’u kurmakla kalmayıp bu birlikteliğin bu ülkeye nasıl daha iyi katkı verebileceği çabası içinde olduk.”

AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu da, KOP Bölgesinin alan olarak Türkiye’nin yüzde 12’sine denk geldiğini söyledi.Milletvekili Babaoğlu, “KOP İdaresi, kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlarımızın gelir düzeylerini arttıralım düşüncesi ile yola çıktı. Fakat zamanla sosyal, kültürel ve ekonomik bütün disiplinleri içine alan bir proje haline dönüştü.” ifadelerini kullandı.