Karaman'da Üniversite Tanıtım Fuarı

KARAMAN (AA) – Karaman Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından 12. sınıf öğrencilerine yönelik olarak Üniversite Tanım Fuarı gerçekleştirildi.

11-12 Ekim tarihlerinde Karaman Güzel Sanatlar Lisesi Spor Salonunda ikincisi yapılan fuara 17 üniversite katıldı. Üniversite tanıtım fuarına katılan üniversiteler, 12. sınıfta eğitim gören öğrencilere belirli konularda hem seminer hem de üniversiteler hakkında bilgi verecek.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, fuardaki amacın öğrencilerin sağlıklı tercihler yapabilmesi olduğunu söyledi.

Öğrencilerin hayalini kurduğu üniversitelerle buluşturduklarını ifade eden Sultanoğlu, “Rehberlik Araştırma Merkezi yöneticilerinin yoğun gayretleri ve ilgili birimimizin emekleriyle 17 güzide üniversitemizi bir araya getirdik. Bu çalışmanın oluşmasında emeği geçen idareci ve öğretmenlere ayrı ayrı teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar dilerim.” dedi.