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23 Nisan 2017 Pazar

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Karaman'da uyuşturucu operasyonu

23 Nisan 2017 Pazar, 10:00

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KARAMAN (AA) – Karaman’da otomobilde yapılan aramada 870 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu çevresinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ve uyuşturucu hap getirileceği istihbaratına ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Karaman-Ereğli karayolunda şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada çoraplara gizlenmiş 870 uyuşturucu hap bulundu.

Otomobildeki Erdoğan P. (20), Hasan Ş. (22) ve Şafak B. (20) gözaltına alındı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulunda öğrenci oldukları öğrenilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

Karaman Kazımkarabekir Polis uyuşturucu

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