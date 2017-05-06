Karaman'da voleybol müsabakaları

KARAMAN (AA) – Karaman’da, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Oturarak Voleybol 2. Lig Final müsabakaları başladı.

İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda düzenlenen programa Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, daire müdürleri, şube müdürleri, sporcular ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Geleneksel ata sporu kuşak güreşini anlatan kukla gösterisinin ardından müsabakalar başladı.

Oturarak Voleybol Milli Takımlar Yardımcı Antrenörü Adem Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016-2017 sezonunda katılımların yoğun olması sebebiyle Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 2. ligin kurulması kararı alındığını söyledi.

2016-2017 sezonunda 10 takımla 2. ligin kuruldu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

“1. Lig takımlarımızın 2. lige de takım yaparak ve yeni takımlarında eklenmesiyle 2016-2017 sezonunda 2’inci ligimizi başladık. 2. ligin ilk etabı Kırıkkale’de, ikinci etabı Gaziantep’te yapıldı. Bu iki etap sonucunda ilk dörde giren takımlarımız şu anda Karaman’da gerçekleştirilen final etabında 1. lige çıkma mücadelesi veriyor. İlk iki takımın 1’inci lige çıkacağı final etabında son altıya kalan takımlar ise 3’üncü Lig olmadığı için 2’inci ligde mücadelelerine devam edecek.”

8 ilden temsilcilerin katıldığı müsabakalar 2 gün sürecek.