Karaman'da yaz spor okulları başladı
KARAMAN (AA) – Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen yaz spor okulları için açılış programı düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Kazım Karabekir Spor Salonunda düzenlenen programda, bu yıl 25 faklı spor branşında eğitim verdiklerini belirtti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezlerinin bu yılda büyük bir coşkuyla devam ettiğini ifade eden Bebek, şunları kaydetti:
"Her yıl düzenli olarak uygulamaya koyduğumuz il spor merkezlerimizdeki amaç ise; çocuk ve gençlerimize spor kültürünü aşılamak, sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak. Çocuk ve gençlerimize her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak, ruh ve beden sağlığı yerinde fizyolojik ve psikolojik sağlamlığa sahip yetenekli ve kabiliyetli gençleri Türk sporuna kazandırmak ve güçlü bir alt yapı oluşturmaktır. Bizlerde bu amaçlar doğrultusunda tecrübeli antrenörlerimiz nezaretinde yaz boyunca çocuk ve gençlerimizle birlikte çalışmalarımızı en iyi şekilde yürüteceğiz."
Yapılan konuşmanın ardından eskrim ve karate branşlarında eğitim gören öğrenciler gösteri yaptı.
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