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Karaman'da yeni muhtarlık binaları

10 Ekim 2016 Pazartesi, 14:29
Karaman'da yeni muhtarlık binaları

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KARAMAN (AA) – Karaman Belediyesi tarafından yaptırılan yeni muhtarlık binaları hizmete girdi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan yaptığı açıklamada yapımı tamamlanıp hizmete giren muhtar ofislerinin geçen sene projelendirildiğini söyledi.

Kısa süre içerisinde tamamlanan 5 yeni muhtarlık ofisinin daha modern hizmet binalarına kavuştuğunu ifade eden Çalışkan, “Eskiden prefabrik yapılar içerisinde faaliyet gösteren muhtarlar; iki katlı, geleneksel mimaride inşa edilen daha modern ofislerde vatandaşlara hizmet verecek. İlk etapta 5 mahalle de inşa edilen muhtarlık ofislerini toplamda 25 mahalle muhtarı kullanacak. Yeni muhtarlık ofisleri geleneksel mimarisi ve modern görüntüsü ile göz dolduruyor. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi.

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