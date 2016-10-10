Karaman'da yeni muhtarlık binaları

KARAMAN (AA) – Karaman Belediyesi tarafından yaptırılan yeni muhtarlık binaları hizmete girdi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan yaptığı açıklamada yapımı tamamlanıp hizmete giren muhtar ofislerinin geçen sene projelendirildiğini söyledi.

Kısa süre içerisinde tamamlanan 5 yeni muhtarlık ofisinin daha modern hizmet binalarına kavuştuğunu ifade eden Çalışkan, “Eskiden prefabrik yapılar içerisinde faaliyet gösteren muhtarlar; iki katlı, geleneksel mimaride inşa edilen daha modern ofislerde vatandaşlara hizmet verecek. İlk etapta 5 mahalle de inşa edilen muhtarlık ofislerini toplamda 25 mahalle muhtarı kullanacak. Yeni muhtarlık ofisleri geleneksel mimarisi ve modern görüntüsü ile göz dolduruyor. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi.