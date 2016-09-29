Karaman'daki FETÖ/PDY soruşturması

KARAMAN (AA) – Karaman’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 kişiden 4’ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden, aralarında eski Karaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri N.U. ve eski İdari ve Mali İşler Başkanı M.Y’nin de bulunduğu sağlık çalışanlarının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan eski Karaman Kamu Hastaneleri Birliği İdari ve Mali İşler Başkanı M.Y, sağlık çalışanları K.Ş, A.B. ve E. A tutuklandı. 12 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 23 Eylül’de düzenlenen operasyonda 16 sağlık çalışanı gözaltına alınmıştı.