Karaman'daki FETÖ/PDY soruşturması

KARAMAN (AA) – Karaman’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 14 şüpheli tutuklandı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden 14’ü emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinden sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan 9 emniyet mensubu, 5 muvazzaf asker tutuklandı.

24 Ocak’ta FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve “ByLock”u kullandıkları öne sürülen aralarında öğretmen, polis ve muvazzaf askerlerin de bulunduğu 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karaman, Konya, Mersin, Ankara, Antalya, Çankırı, Diyarbakır ve Uşak’ta eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 12 kişinin yakalama çalışmaları devam ediyor.