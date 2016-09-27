Karaman'daki FETÖ/PDY soruşturması

KARAMAN (AA) – Karaman merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 15 kişiden ikisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi (KMÜ) Hukuk Müşaviri S.A’nın da aralarında bulunduğu 6’sı, polisteki sorgusunun ardındın serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan KMÜ Yapı İşleri Daire Başkanı S.Y. ile öğretmen K.Ö. tutuklandı, KMÜ Genel Sekreter Yardımcısı A.T’nin de aralarında bulunduğu 13 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 20 Eylül’de Karaman merkezli Konya, Manisa, Adana, Burdur, Ankara, Şırnak, Kars ve Mersin’de operasyon düzenlenmiş, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi (KMÜ) Genel Sekreter Yardımcısı A.T, KMÜ Yapı İşleri Daire Başkanı S.Y, KMÜ Hukuk Müşaviri S.A. ile aralarında akademisyen, memur ve avukatların da bulunduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı.