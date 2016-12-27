Karaman'daki kapalı çarşının çatısının çökmesi

KARAMAN (AA) – Karaman Valisi Süleyman Tapsız ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken kapalı çarşıyı inceledi.

Başkan Çalışkan gazetecilere yaptığı açıklamada, ildeki yoğun kar yağışı nedeni ile kar kalınlığının 1 metreye kadar ulaştığını söyledi.

Hava sıcaklığının 0-1 dereceye yükselmesi ile erimeye başlayan çatılardaki kar yığınlarının tehlike arz etmeye başladığını ifade eden Çalışkan şunları kaydetti:

“Nitekim bu yüzden Gazipaşa Bedesteni’nin çatısı aşırı yüke dayanamayarak sabaha karşı çöktü. Bu konudaki en önemli tesellimiz sokağın boş olmasından dolayı hiçbir vatandaşımızın zarar görmemesidir. Allah beterinden korusun. Bu bölgede faaliyet gösteren ve zarar gören esnaflarımıza büyük geçmiş olsun diliyorum. Ekiplerimiz enkaz kaldırma çalışmalarını mümkün olan en kısa sürede tamamlayacaktır.”

Daha sonra Vali Tapsız ve Çalışkan bölge esnafını birlikte ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kentteki etkili kar yağışı sonrası Tahsin Ünal Mahallesi Gazi Osman Paşa Bedesteni’ndeki Ayakkabıcılar Kapalı Çarşısı’nın çatısı karın ağırlığını taşıyamayarak çökmüştü.