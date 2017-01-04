Karaman'dan Haleplilere 11 tır yardım malzemesi

KARAMAN (AA) – Karaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde başlatılan “Biz Bir Ümmetiz Halep’e Acil Yardım” kampanyası kapsamında toplanan 11 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen uğurlama töreninde, Suriye’de 2011 yılından bugüne iç savaşın yaşandığına işaret etti.

Milyonlarca insanın temel ihtiyaç malzemelerinden yoksun hayatlarını devam ettirmeye çalıştığını vurgulayan Tapsız, şunları kaydetti:

“Suriye’de her gün insanlar göç ediyor, hayatını kaybediyor. Yeryüzünde kardeşlerimizin başına gelen musibetler bizlere iyilik ve cömertlik sorumluluğu yüklüyor. Suriye’de yaşanan bu zulme sessiz kalmamak ve kardeşlerimize ‘Yalnız değilsiniz’ demek için bütün STK’larla gıda yardımlarını Suriye’deki kardeşlerimize ulaştırıyoruz.”

Platformun sözcüsü, Memur-Sen İl Temsilcisi Yunus Özdemir de 150 ton un, 25 ton elma ve 60 ton çeşitli gıda maddelerinden oluşan yardımları ihtiyaç sahiplerine gönderdiklerini belirterek, “Suriye’de ciddi bir savaş, açlık yaşanmakta. Biz de Karamanlılar olarak devlet millet iş birliği ile bir kampanya başlattık. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ve hassasiyetiyle 11 tır malzeme topladık. Karınca kararınca oradaki kardeşlerimizin dertlerine derman olmak üzere böyle bir çalışma yaptık.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yardım malzemelerini taşıyan araçlar, dualar eşliğinde yola çıktı.