Karaman'dan Haleplilere 2 tır dolusu yardım

KARAMAN (AA) – Karaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Halepliler için temin edilen elma ve un yüklü 2 tır törenle uğurlandı.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Karaman Şube Başkanı Raşit Bayrak, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törende, Karamanlıların kampanyaya yoğun destek verdiğini söyledi.Haleplilere desteğin devam edeceğini vurgulayan Bayrak, şunları kaydetti:

“Gıda ve giyim malzemelerinin bulunduğu tırları Suriye’ye göndermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar 59 yardım tırı gönderdik. Bugün de 2 tırımızı gönderiyoruz. Elma ve un yüklü 2 tırımız inşallah en kısa zamanda yerine ulaşacak. Biz bir ümmetiz.” Konuşmaların ardından yardım malzemelerini taşıyan tırlar dualarla yola çıktı.