KARAMAN (AA) – Karaman Belediyesi Kent Konseyi tarafından “Karaman’ın Geleceği” konulu toplantı düzenlendi.

Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, Karaman Kent Konseyi’nin, farklı fikir ve görüşleri bir araya getirerek kalkınma noktasında en doğru kararın verilmesini sağladığını söyledi.

Karaman’ın sosyal ve kültürel anlamda gelişmeye açık ve taze bir il olduğunu ifade eden Konuk, şunları kaydetti:

“Karaman geçmişi çok derin ve köklü bir kent. Bir kentin geleceğine yönelik sağlıklı adımların atılabilmesi için istişare ve koordinasyon çok önemlidir. Görüş sahibi olmak en büyük kıymettir ve ideoloji sahibi olmak insan olmanın bir vasfıdır. Farklı görüşlerin bir arada bulunduğu Kent Konseyi aracılığıyla Karaman için güzel çalışmaların yürütüldüğüne inanıyorum. Bu anlamda bizler de yapılan bu çalışmalara elimizden gelen katkıyı veriyoruz.”

Kent Konseyi Başkanı Ali Konukseven ise ‘Ortak Payda Karaman’ sloganıyla hareket ettiklerini belirterek, “Amacımız ilimizin kalkınması için her alanda çalışmalar yürütmektir. Fikir ve görüşleriniz kentimizin kalkınması adına yürütülen çalışmalarımıza ve oluşturulacak yeni projeler için faydalı olacağını düşünüyorum.” dedi.