Karaman'ın Kuşları sergisi açıldı

KARAMAN (AA) – Fotoğraf sanatçısı Kürşat Akın’ın çektiği fotoğraflardan oluşan “Karaman’ın Kuşları” sergisi ziyarete açıldı.

Hatuniye Medresesi’ndeki sergide, yüksek kayalıkta yaşayan kartaldan, evlerin çatısında yaşayan kerkeneze kadar birbirinden farklı kuşların görülebileceği 62 fotoğraf yer alıyor.

Duru Bulgur’un sosyal sorumluluk projesi olarak hazırlanan sergi, nesilleri yok olmaya yüz tutmuş kuşları gün yüzüne çıkarırken, Karaman’da bulunan kuş türlerindeki çeşitliliğe de dikkati çekiyor.

Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru, yaptığı konuşmada, 4 Ekim’in Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Dünyada insan nüfusunun artarak, sanayinin geliştiğini ifade eden Duru, “Teknoloji gelişiyor ama artmayan ve gün geçtikçe eksilen dünyamızda bir şeyler var. Doğa ve hayvanlar. Doğayı tüketiyoruz. Yanlış avlanma, kurutulan su kaynakları, tarım ilaçlarıyla hayvanların neslini tüketiyoruz, doğayı tahrip ediyoruz. Karaman kuşları projemiz işte bu noktada doğayı ve canlıları korumak, bu bilinci kazanmak ve gelecek nesillere aktarabilmek umuduyla doğdu.” dedi.

Akın ise bir Karaman’ın kuş türü bakımından önemli bir şehir olduğunu belirterek, “Çevreyle ilişkisi olmayan insan sağlıklı bir insan değildir. Kuşla, havayla, dağla ilişkisi olmayan insan sağlıklı olarak yetişmez. Fotoğrafa ilgimden dolayı da bu kuşları fotoğraflayım dedim ve 8 yıllık bir çalışmanın sonucuna bugün ulaştım.” diye konuştu.

“Karaman’ın Kuşları” sergisi, 10 Ekim’e kadar görülebilecek.