Karamanlı muhtarlar Torku'nun pekmez üretim tesislerini gezdi
KARAMAN (AA) – Karaman'da üzüm yetiştirilen 30 köyün muhtarı Karaman Ziraat Odası öncülüğünde Torku'nun pekmez ve meyve suyu tesislerini gezerek yetkililerden bilgi aldılar.
Konya'nın Bozkır İlçesi Sarıoğlan mahallesinde bulunan tesis hakkında bilgi veren Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram Karaman’da yaklaşık 44 köyün geçimini üzüm üretiminden sağladığını, fakat Suma fabrikasının üzüm alımını bırakmasıyla üreticinin üzüm üretiminden uzaklaştığını ve bağların kuruma noktasına geldiğini söyledi.
Bu durumun çiftçileri ekonomik yönden zor duruma düşürdüğünü, karamsarlık içine düşen üreticinin imdadına Torku'nun yetiştiğini ifade eden Bayram,"Torku'nun Sarıoğlan'da kurduğu meyve suyu ve pekmez fabrikası üreticilerimizin umudu oldu. Ürettiği ürünü satabileceğine inanan insanlarımız tekrar bağlarına bakmaya, yeni bağ ekmeye başladılar." diye konuştu.
Üreticilerimizin tesislerini görmesi, kafalarındaki soru işaretlerinin kalkması için 30 tanesi üzüm üreten köy muhtarı olmak üzere 40 kişilik bir heyetle Ziraat Odası olarak Torku Sarıoğlan Tesisleri'ne bir gezi düzenlediklerini belirten Bayram şunları kaydetti:
"Tesis bu yıl yaş üzüm alımı yaparak bölge çiftçimize büyük katkı sağladı. Ayrıca yetkililerden kuru üzümden pekmez yapımı için deneme üretiminin tamamlandığını, önümüzdeki yıl kuru üzüm alımına başlayacaklarının bilgisini aldık. Bunun yanında nar elma olmak üzere bölgede üretimi yapılan meyvelerin alımının yapılması bölge çiftçilerimiz için büyük kazançtır. Çiftçilerimiz fabrikayı gezerek, hijyenik bir ortamda üretim yapılan ürünler hakkında bilgi sahibi oldular. Torku’nun yaptığı AR-GE çalışması sonucunda belirlediği 17 üzüm çeşidinden bölgeye uyumlu verimi en iyi olan çeşitlerin teşvik edilmesi için çalışmaların devam ettigi bilgisini aldık. Bu da üreticilerimiz için çok önemli bir çalışmadır."
-
Aksaray'da karbonmonoksitten zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı
-
Ermenek kış turizminde alternatif olmak istiyor
-
Karaman'da okul müdürleri toplantısı
-
Karamanlı muhtarlar Torku'nun pekmez üretim tesislerini gezdi
-
Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar'dan esnaf ziyareti
-
Kendini polis olarak tanıtıp yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.