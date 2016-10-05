Karamercan: Borcunu yapılandıran esnafımıza sicil affı getirilmeli

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, kamuya olan borçların yapılandırılmasının esnaf ve sanatkar açısından büyük bir fırsat olduğunu vurgulayarak, “Esnaf ve sanatkarlarımızın büyük bir bölümü bankalardan kredi kullanıp borcunu peşin kapatmak niyetinde fakat bankalar ödenti ve prim borcu bulunan esnafa kredi vermiyor. Bu sorun aşılmalı ve borcunu yapılandıran esnafımızın sicili temizlenmeli” dedi.

Piyasa ve ekonominin gizli bir şekilde hareket edebilmesi için ulus ödemeleri ve borçların vaktinde yapılmasının önemine dikkat çeken KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, “Kamuya olan borçların yapılandırılması esnaf ve sanatkarımız açısından büyük bir fırsat, bilhassa esnaf ve sanatkarlarımızın aidat borçlarını indirilmiş şekilde ödemeleri esnaflarımıza avantaj sağlayacak. 30 Haziran 2016 tarihine dek olan borçları kapsayacak olan kamu alacaklarının baştan yapılandırılması, piyasaları ekonomik yönden rahatlatacak bir başvuru ama, bankalar vergi ve prim borcu bulunan esnafımıza maalesef kredi vermiyor. Bu sorun aşılmalı ve borcunu yapılandıran esnaf ve sanatkarlarımızın sicili temizlenmeli” şeklinde konuştu.

“Meclisin gündemi sicil affı olmalı”

Bankaya kredi için başvuran esnaf ve sanatkarın karşısına bir zamanlar kalan muhakkak tedirgin dönemlerin sonucu bozulan sicili öne çıkarılarak negatif cevap verildiğini hatırlatan Başkan Karamercan, “Böyle bir durumu kabul etmek mümkün değil! Geçmişinde yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı bankalar nezdinde kırmızı çizgisi oluşmuş, daha sonra bu borcunu ödemiş ve halen ticaret yapan esnaf ve sanatkarımızın önündeki bu engel mutlaka kaldırılmalı. TBMM’de 2. yasama yılı başladı ve Meclisimizin, tüm siyasi partilerin ve AK Parti Hükümetinin gündemi esnafımıza getirilecek sicil affı olmalı” dedi.

Öte yanlamasına, 30 Haziran 2016 tarihine kadar olan borçları kapsayacak olan halk alacaklarının yeniden yapılandırılmasının esnaf ve sanatkar açısından önemine uyarı çeken Başkan Karamercan, ulus borçlarının ödenmesi açısından bu imkanın değerlendirilmesi gerektiğini, yapılandırma başvurularının da Ekim ayı sonuna kadar yapılabileceğini sözlerine ekledi.