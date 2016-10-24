Karamercan: Gençlerimize esnaflık teşvik edilmeli

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, işsizlik oranının çabucak düşürülmesi için gençlerin esnaf ve sanatkarlığa yöneltilmesi gerektiğini belirterek, “Elinde mesleği olan gençlerimiz teşvik edilip desteklenerek kendi işini kurması sağlanmalıdır” dedi.

Gençlerin istihdam edilmesi ve meslek sahibi olabilmesi için mesleki eğitimin fazla manâlı olduğunu andıran KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, “Esnaf ve sanatkar kendi emeği ile çalışırken yanına istihdam ettikleriyle işsizliğin azalmasına katkı maddesi sağlamaktadır. Ayrıca çalışıp, keza de öğrenim gören gençlerimiz, meslek öğrendiklerinde de devletimiz tarafından teşvik edilmeli ve kendi işini kurması için destekler sağlanmalı” dedi. Esnaf ve sanatkarın üretim sisteminin ayakta kalması için çıraklık eğitiminde kalitenin artırılması gerektiğini belirten Başkan Karamercan, şöyle devam etti: “Esnaf yanında yetişen kalfaların da, çıraklar gibi iş kazası ve iş hastalıkları sigorta primleri hazine göre karşılanmalı ve bu gençlere teşvik ücreti desteği sağlanarak gençler açısından çıraklık sistemi daha cazip ayla getirilmelidir. Bu şekildeki bir teşvik, gençlerin üniversite kapılarına yığılmalarını önleyerek, meslek liselerine olan talebi artıracaktır. bununla beraber, sanayinin en büyük sorunu olan ara eleman ihtiyacı da bu şekilde karşılanmış olur. El Yatkınlığı belgesi alıp da kendi meslek yerini kurmak isteyen gençlere de vergi muafiyeti sağlanarak destek verilmelidir. Bu çerçevede, mesleki kalite standardını sağlama adına ülkemizde hayata geçirilmeye çalışılan mesleki tatminkarlık sistemine entegre, akredite bir çıraklık sistemini fazla önemli buluyoruz.”

“Mesleki eğitim işsizliğin ilacı”

Mesleki eğitim merkezlerinin baştan ayağa kaldırılmasını istediklerini ifade eden KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, “Bu merkezlerden mezun olan gençlerimizin fayda belgesi ile birlikte alacakları mesleki yeterlilik belgeleri AB düzeyinde de geçerli olacaktır. Ayrıca ülkemizde, hem de Avrupa Birliği ülkelerinde iş kapılarının açılması sağlanacaktır. Buraya gelinceye değin da emin takviye ve teşviklerin verilmesi yararlı olacaktır. Ilk Olarak Ahilik geleneğinin çağdaş temsilcileri olan çıraklarımızın lise mezunu statüsüne yükseltilmeleri sağlanmalıdır. Keza 2 yıllık yüksek okullarda okuyan erkek öğrencilerimiz için askerlik sürelerinin kısaltılması iş yüksek okullarını cazip ayla getirir” diye konuştu.