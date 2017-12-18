Karamercan: “İstihdamın artması küçük esnaf açısından çok önemli”

KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz gün Beştepe’de düzenlenen, İstihdam Ödül Töreni’nde esnaf ve sanatkarlara yönelik açıklamalarıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle esnaf ve sanatkarlarla ilgili açıklamalarını çok olumlu bulduklarını söyleyen KONESOB Başkanı Karamercan, “Ülkemizin üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyümesi dünya genelinde ve ekonomi çevrelerinde büyük bir yankı bulmuştur. Büyüme rakamları Türkiye’nin geldiği noktayı göstermektedir ve istihdamın daha da artması için devletimizin koyduğu katkı da önem arz etmektedir. Katkı arttıkça istihdam da artar ve işsizlik oldukça aşağı çekilir” dedi. Açıklamasında, “2018 yılında hayata geçecek olan yeni düzenleme ile her ek istihdamda esnafımız bir ay maaş, vergi ve primlerini öderken, bir ayını da devlet aynı şekilde ödeyecek” hatırlatmasını yapan Başkan Karamercan, “Yani her ek istihdamda 6 ay devlet 6 esnaf maliyeti yüklenmiş olacak. Ülke ekonomisi ve küçük esnaf ve sanatkarımızın devlet millet kaynaşmasın da bu destekler çok önemli’ diye konuştu.

Devletin uygulayacağı istihdam desteklerinin piyasaların rahatlaması açısından da büyük önem arz ettiğini vurgulayan Başkan Karamercan, “Bu uygulama ile daralan piyasalar nefes alacak. En önemlisi küçük esnaf ve sanatkar önünü görerek ileriye bakacak. Yine en önemlisi mesleki eğitimlerde iş başı programlarını birlikte yürüten bir sisteme geçilmesiyle eleman sıkıntısı da ortadan kalkacak. Okulunu bitiren gençlerimiz kısa sürede meslek sahibi olurken, küçük esnafın işçi ve eleman bulamama sıkıntısı da ortadan kalkmış olacak. Bu teşvikler ile istihdama köklü çözüm bulunacak olması 2018 yılına da damgasını vuracak” dedi.