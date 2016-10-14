Karamercandan Baro Başkanı Aladağa ziyaret

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, beraberindekilerle birlikte Konya Baro Başkanlığına seçilen Avukat Mustafa Aladağ’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Konya Baro seçimlerinin arkasında Başkanlığa seçilen Avukat Mustafa Aladağ’a uğurlu olsun ziyaretleri sürüyor. KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, Birlik Genel Sekreteri Ziya Yavuz, Birlik Basın Danışmanı Tevfik Pekçak ile birlikte Konya Baro Başkanlığı’na seçilen Avukat Mustafa Aladağ’a bahtı açık olsun ziyaretinde bulunarak başarılar diledi.

Konya Baro Başkanlığı’nın manâlı bir Sivil Toplum Kuruluşu olduğunu ve demokratik bir ortamda yapılan tercih sonucunda Sayın Başkan Mustafa Aladağ’ın seçilmesinin önemine değinen KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, “Konya’mızda devlete ait kurum ve kuruluşlarımız, Iş Odalarımız ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızla birlik birliktelik içerisinde araştırmalar yapıyoruz. Bu birlik beraberliğimizi devam ettirmemiz Konya’mız açısından fazla önemli” dedi.

Konya Baro Başkanı Avukat Mustafa Aladağ ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan’a ve davetlilere teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda KONESOB Başkanı Karamercan, Baro Başkanı Aladağ’a günün anısına minyatür Osmanlı kaftanı hediye etti.