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Karamercandan Başkan Özaltuna ziyaret

KONESOB Başkanı Karamercan, kendisine eşlik eden Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Yıldırır, yakın ilçelerin esnaf odaları başkanları ve birliğin idare, teftiş ve disiplin kurulu üyelerinden oluşan 25 kişilik bir heyetle birlikte Belediye Başkanı Murat Özaltun.

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:56

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KONESOB Başkanı Karamercan, kendisine eşlik eden Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Yıldırır, yakın ilçelerin esnaf odaları başkanları ve birliğin idare, teftiş ve disiplin kurulu üyelerinden oluşan 25 kişilik bir heyetle birlikte Belediye Başkanı Murat Özaltun’u makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Özaltun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, KONESOB Başkanı Karamercan, idare heyeti toplantılarını daha önce Konya’da gerçekleştirirken, bundan sonradan her ay bir ilçede yapma kararı aldıklarını dile getirdi. Karamercan, “Bu ayki toplantımızı Beyşehir’de gerçekleştirdik. Bu vesile ile geldiğimiz Beyşehir ilçesinde, Belediye Başkanımıza da bir edep ziyaretinde bulunmak amacıyla buradayız” dedi.

Ziyarete, Beyşehir’in yanı sıra, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerinin esnaf odaları başkanları da katıldı.

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