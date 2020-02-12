Karamollaoğlu'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya eleştiri:
ANKARA (AA) – Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Akıncı'nın mangalda kül bırakmadan Türkiye'nin aleyhinden birtakım ifadelerde bulunması sadece gafletin değil, yeri geldiği zaman ihanetin bile işaretidir." dedi.
Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Esed rejiminin İdlib'de Mehmetçiğe yönelik saldırısını lanetleyen Karamollaoğlu, bu alandaki gelişmelerin endişe verici olduğunu, gerginliğin müzakere ve diyalogla çözülmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye ve Rusya'nın Soçi ve Astana'daki mutabakata bağlı kalması gerektiğinin altını çizen Karamollaoğlu, "Suriye'de kaos ve çatışmanın değil, istikrar ve güvenin tesisi için herkes çaba sarf etmelidir. Bölgede kalıcı bir barış küresel hesapların gölgesinde değil, bölgenin asli unsurlarının samimi diyaloğuyla sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.
Karamollaoğlu, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Esed rejimi saldırıları karşısında Türkiye'nin yanında olduğunu söylemesini eleştirerek, "ABD'nin bölgede oynadığı oyunu tam olarak idrak etmezsek, bu aldatıcı politikaları bizi yanlış politikaları benimsemeye iter." diye konuştu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda sarf ettiği sözleri eleştiren Karamollaoğlu, Akıncı'nın Kıbrıs şehitlerinin hatıralarını incittiğini vurguladı.
KKTC'nin Türkiye'nin vazgeçmeyeceği davası olduğunun altını çizen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayrı bir cumhuriyettir ancak, Türkiye ile bağları kadimdir. 1974 harekatı kendiliğinden olmadı. Rumların, Kıbrıs'ta Türk kanını akıttığını bilmek lazım. Akıncı'nın mangalda kül bırakmadan Türkiye'nin aleyhinden birtakım ifadelerde bulunması sadece gafletin değil, yeri geldiği zaman ihanetin bile işaretidir."
Temel Karamollaoğlu, Türkiye'deki ekonomik krizin devam ettiğine dikkati çekerek, vatandaşların elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödemekte zorluk çektiğini sözlerine ekledi.
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