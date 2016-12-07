Karapınar Belediyesinden uzakdoğu sporlarında başarı

KONYA (AA) – Karapınar Belediyesi Uzakdoğu Sporları ve Wushu Kulübü, Mevlana haftası Konya Bölge Şampiyonası’nda 41 birincilik elde etti.

Kulüp Başkanı Mehmet Emekli, yaptığı açıklamada, Konya Atatürk Stadyumu’nda yapılan Mevlana Haftası Konya Bölge Şampiyonasında takımlarının büyük başarı elde ettiğini ifade etti.

Şampiyonada 21 sporcuyla yer aldıklarını ve 41 birincilik elde ettiklerini belirten Emekli, kendilerine desteklerinden dolayı Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve Başkan Yardımcısı Emre Özsoy’a teşekkür etti.