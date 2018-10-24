Karapınar Devlet Hastanesinde tatbikat
KONYA (AA) – Karapınar Devlet Hastanesinde Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) tatbikatı gerçekleştirildi.
Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında, olası afet ve acil durumunda hastanenin risklerini ortaya çıkarmak, bu risklerle karşılaşıldığında nasıl baş edileceği ve olay karşısında çözüme yardımı olacak yöntemleri bularak gerçek olayda doğabilecek aksaklıkları engellemek amacıyla masa başı ve saha tatbikatı yapıldı.
Hastane Başhekimi Hüseyin Babur, yaptığı açıklamada, plan çerçevesinde yönetim ekibinin sorumlulukları, toplanma, tahliye ve müdahale şekillerinin belirlendiğini söyledi.
Babur, şöyle konuştu:
"Afet ve acil durumun meydana geldiği ilk andan itibaren öncelik sırasına göre yapılması gerekenler, iletişimin nasıl sağlanacağı, diğer kurumlar ile koordinasyon yapılması, yönetim ekibinin üstlenecekleri görevler, yapılan masa başı tatbikatında değerlendirildi. Masa başı tatbikatının ardından da saha tatbikatı gerçekleştirildi. Konya İl Sağlık Müdürlüğü gözetmenlerinin katılımı ile yürütülen tatbikatın tüm süreçlerin adım adım başarıyla yapıldı."
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