Karapınar'a doğalgaz müjdesi

KONYA (AA) – Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, ilçenin bu yıl sonuna kadar doğalgaza kavuşacağını bildirdi.

Yaka, fikir alışverişinde bulunmak üzere ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, yeni yatırım müjdeleri veren Yaka, şunları kaydetti:

“2017 yıl sonuna kadar ilçemiz doğalgaz ile buluşuyor. Yıllardır ihtiyacını hissettiğimiz vergi dairesi ilçemize en kısa zamanda açılacaktır. Ereğli karayolu üzerinde bulunan yeni hastane önüne alt geçit inşaatı bu yıl başlıyor. Ayrıca bu yılda yerel hizmetlerimiz hızla devam ediyor. Ayrıca gençlerimiz içinde 6 halı saha ve voleybol sahası da yapacağız. Bizlere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.”

Yaka, konuşmasının ardından muhtarların taleplerini dinledi.