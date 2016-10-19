Karapınar'a elektirk ve enerji bölümü

KONYA (AA) – Selçuk Üniversitesi, (SÜ) Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksek Okul Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Durmuş Ali Ceylan, elektrik ve enerji bölümü açılacağını belirtti.

Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ancak bunun için yeterli öğretim elamanı alınacağını belirterek, okulda eğitim veren 19 akademik personel olduğunu kaydetti.

Yerel yönetimlerin gıda kalite ve kontrol analizini gıda teknolojisi, süt ve ürünleri teknolojisi, laborant ve veteriner sağlık olmak üzere beş ön lisans programımız aktif halde eğitim öğretim verdiğini ifade eden Ceylan, şunları kaydetti:

“Yüksek okulda kayıtlı 894 öğrenci bulunmaktadır. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’in de destekleriyle, Karapınar’da elektrik ve enerji bölümü alternatif enerji kaynakları programı açılacak. Öğrenci kabul edebilmemiz için öncelikle ilgili bölüme yeterli öğretim elemanı almamız gerekiyor. Yeterli öğretim elamanı alımı gerçekleştikten sonra bölüme öğrenci kabulü yapılacak. Gelecekte enerji üssü olacak Karapınar’a hizmet edecek iş gücü oluşturacaktır.”