Karapınar'da 17 yaşındaki genç tarlada ölü bulundu
07 Mayıs 2017 Pazar, 17:10
KONYA (AA) – Karapınar’da 17 yaşındaki genç, sulama yaptığı tarlada ölü bulundu.
İlçenin Sazlıpınar Mahallesi’nde tarlalarında sulama yapan Hasan Koçaker, kuyunun başında kardeşi tarafından hareketsiz halde bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koçaker’in öldüğünü tespit etti.
Kalp kriz geçirdiği tahmin edilen Koçaker’in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.