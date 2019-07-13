Karapınar'da Ahmet Hamdi Mutlu Parkı çalışmaları
KONYA (AA) – Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, yapımı devam eden ve ilçenin eski belediye başkanlarından Ahmet Hamdi Mutlu'nun isminin verildiği parkta incelemede bulundu.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yaka, Konya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan parkın 48 bin metrekare olduğunu söyledi.
Çalışmalarda sona gelindiğini ifade eden Yaka, şunları kaydetti:
"Parkımız kısa süre sonra hizmetine açılacak. Burası vatandaşlarımızın aileleri ile dinlenip piknik yapabileceği bir yer. Ayrıca çocuklarımız için de oyun grupları bulunuyor. Parkımıza ilçemize büyük emekleri olan eski belediye başkanımız Ahmet Hamdi Mutlu'nun ismini verdik. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun."
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