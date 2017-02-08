Karapınar'da “Aile İçi Şiddete Maruz Kalan Bireyleri Tespit Etme” projesi

KONYA (AA)- Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan, “Aile İçi Şiddete Maruz Kalan Bireyleri Tespit Etme” projesinin, Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından hibe verilmeye uygun görüldüğü bildirildi.

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, yaptığı yazılı açıklamada, AB’ye sunulan 3246 proje arasından desteklenmeye değer bulunan 81 proje arasına girme başarısını gösterdiklerini söyledi.

Projeye katkı sunan herkese teşekkür eden Sağdıç, “Proje, öğretmenlerin aile içi şiddete maruz kalan öğrencilerin tespiti ve tedavisinde alacakları rol konusunda eğitilmeleri olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında 36 öğretmen 2 akış halinde Portekiz’de 5’er günlük eğitim alacaklar. Aile içi şiddete maruz kalan öğrencileri tespit edebilecek bilgi ve donanıma sahip öğretmenler yetiştirmek amacındayız. Bu sayede okullarımızda aile içi şiddete maruz kalan öğrencileri daha hızlı tespit ederek gerekli tedbirleri almak istiyoruz.”