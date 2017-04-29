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Karapınar'da asayiş uygulaması

29 Nisan 2017 Cumartesi, 14:20

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KONYA (AA) – Karapınar’da, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

Emirgazi yol kavşağında 30 güvenlik görevlisiyle yapılan ve 3 saat süren uygulamada, otomobil ve yolcu otobüslerinde arama yapıldı.

Aramalarda, Çanakkale’ye gitmekte olan bir yolcu otobüsünün bagaj bölümünde, 5 adet ruhsatlı av tüfeği ile 1 adet kama bulundu.

İzinsiz ruhsatlı av tüfeği taşımak suçundan para cezası kesildi.

Uygulamalarda, aranan 1 kişi de yakalandı.

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