Karapınar'da asayiş uygulaması

KONYA (AA) – Karapınar’da, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

Emirgazi yol kavşağında 30 güvenlik görevlisiyle yapılan ve 3 saat süren uygulamada, otomobil ve yolcu otobüslerinde arama yapıldı.

Aramalarda, Çanakkale’ye gitmekte olan bir yolcu otobüsünün bagaj bölümünde, 5 adet ruhsatlı av tüfeği ile 1 adet kama bulundu.

İzinsiz ruhsatlı av tüfeği taşımak suçundan para cezası kesildi.

Uygulamalarda, aranan 1 kişi de yakalandı.