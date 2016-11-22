Karapınar'da asfalt çalışmaları

KONYA (AA) – Karapınar ilçesindeki mahallelerde, Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesince yapılan sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Karapınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yağmur suyu drenaj hattının döşenmesinden sonra Büyükşehir ve Karapınar belediye ekipleri tarafından TOKİ alt geçidi ile Zafer Caddesi’nde asfalt dökme işlemleri yapıldı.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, yaptığı açıklamada, vatandaşlara en iyi hizmeti sunma gayretinde olduklarını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi desteğiyle daha önce İnci, Eşeli, Ahmet Hamdi Mutlu Caddesi, Zafer Caddesi’nin bir kısmı, Ayırt Caddesi Karatay ve Ay Sokak, Adalet Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi yolu, Sandıklı Mahallesi Cengiz Topel ve Aydınlık caddelerinde sıcak asfalt çalışması tamamlanmıştı. Şimdi de TOKİ alt geçiti ve Zafer Caddesi’nde sıcak asfalt çalışması başlatıldı.” ifadelerini kullandı.